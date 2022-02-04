Колосков похвалил Чалова за уход из ЦСКА

На днях было объявлено о переходе российского нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА в «Базель». Швейцарский топ-клуб арендовал «армейца» до завершения нынешнего сезона.

Своим мнением по этому трансферу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Он молодец, что решил выйти из зоны комфорта и пойти на такой шаг. Сейчас главная его цель - обрести уверенность и вернуться более сильным игроком», - передает слова Колоскова Sport24.

Арендное соглашение 23-летнего российского нападающего с «Базелем» рассчитано до конца июня 2022 года. В договоре между клубами не прописан пункт о возможном выкупе.

К слову, по оценке портала Transfermarkt, Чалов является самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии.