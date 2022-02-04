Семак оценил дебют бразильца Алберто за «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с журналистами после товарищеского поединка против «Митьюлланда» (1:0). В частности, специалист оценил выступление новичка команды Юри Алберто.

«Он сыграл неплохо, но пока не совсем готов в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов - налаживаются. Дальше он будет только прогрессировать», - передает слова Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

20-летний центральный нападающий присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. Он был приобретен у бразильского «Интернасьонала» за 20 миллионов евро. Контракт легионера рассчитан до лета 2027 года. В составе «Зенита» Юри призван заменить Сердара Азмуна, ушедшего в немецкий «Байер».