Семак: «Восхищаюсь Вагнером Лавом, желаю ему футбольного долголетия»

Петербургский «Зенит» провел контрольную встречу с датским «Митьюлландом» в рамках подготовки к возобновлению розыгрыша российской Премьер-лиги. В составе соперников на поле вышел бразилец Вагнер Лав, известный в РПЛ по выступлениям за столичный ЦСКА.

После завершения спарринга наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак поделился мнением о Лаве.

«Вагнер великолепный. Я всегда им восхищался, горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия. Он очень позитивный человек, легенда», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Матч завершился минимальной победой «Зенита» со счетом 1:0.