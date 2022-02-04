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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Восхищаюсь Вагнером Лавом, желаю ему футбольного долголетия»

04 Февраля 2022 • 08:35 Комментировать
Зенит
1:0
Митьюлланд
окончен

Петербургский «Зенит» провел контрольную встречу с датским «Митьюлландом» в рамках подготовки к возобновлению розыгрыша российской Премьер-лиги. В составе соперников на поле вышел бразилец Вагнер Лав, известный в РПЛ по выступлениям за столичный ЦСКА.

После завершения спарринга наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак поделился мнением о Лаве.

«Вагнер великолепный. Я всегда им восхищался, горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия. Он очень позитивный человек, легенда», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Матч завершился минимальной победой «Зенита» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вагнер Лав
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