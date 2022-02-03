Бывший футболист СССР Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Спартака» Александра Максименко. Вратаря заявили за команду «Спартак-2».

«Мне видится, что в силу своего возраста и всего того, что на него навалилось за последнее время, он не удерживает себя с точки зрения психологии. Он не может выйти на тот уровень, который позволил ему быть основным вратарём и «Спартака», и молодёжной сборной России. Я думаю, что, скорее всего, «Спартак» рассчитывает на Максименко и надеется на него. Он талантливый вратарь, и они ждут, что он будет играть. У каждого игрока бывают такие моменты. А здесь, чтобы не потерять свою форму, он будет получать практику во втором составе.

Он всё равно «спартаковец». Максименко ещё совсем молодой вратарь. На мой взгляд, к нему предъявляют слишком завышенные требования. Максименко не заслуживает столь серьёзных нареканий. Да, он допускает ошибки, но нужно относиться более снисходительно.

Он останется в «Спартаке». Думаю, его бы уже кому-то предложили, если бы рассматривали уход из клуба. Ему всего 23 года, он только начинает. Вратарское искусство полностью раскрывается к 28 годам, когда человек становится психологически более устойчивым, а это очень важно для вратаря», - сказал Игнатьев.