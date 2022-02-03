Нападающий Зе Луиш, который в начале января досрочно расторг трудовой договор с «Локомотивом», в скором времени может оказаться в чемпионате Турции. В подписании свободного агента заинтересованы «Газиантеп» и «Гиресунспор».

На данный момент агенты форварда продолжают вести переговоры с руководством этих командами, подобными сведениями поделился «Спорт-Экспресс». Напомним, что футболист из Кабо-Верде оказался не нужен новоиспеченному главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю.

Ранее Зе Луиш также защищал цвета другого московского клуба, «Спартака». За «красно-белых» игрок выступал четыре года, а в составе «Локомотива» провел полтора сезона.