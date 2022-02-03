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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оказавшегося ненужным «Локомотиву» Зе Луиша сватают в турецкий чемпионат слухи

03 Февраля 2022 • 23:24 Комментировать
Коньяспор
...
Гиресунспор
1.45 4.05 6.70
Через 19 ч. 34 мин.

Нападающий Зе Луиш, который в начале января досрочно расторг трудовой договор с «Локомотивом», в скором времени может оказаться в чемпионате Турции. В подписании свободного агента заинтересованы «Газиантеп» и «Гиресунспор».

На данный момент агенты форварда продолжают вести переговоры с руководством этих командами, подобными сведениями поделился «Спорт-Экспресс». Напомним, что футболист из Кабо-Верде оказался не нужен новоиспеченному главному тренеру «железнодорожников» Маркусу Гисдолю.

Ранее Зе Луиш также защищал цвета другого московского клуба, «Спартака». За «красно-белых» игрок выступал четыре года, а в составе «Локомотива» провел полтора сезона.

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Локомотив Москва Газиантепспор Зе Луиш трансферы футбола - зима 2022 Гиресунспор
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