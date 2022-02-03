Почему футболисты и тренеры не спасут от Fan ID ни себя, ни фанатов

Вопрос скорого введения Fan ID не оставляет в покое российских болельщиков. В четверг на этот счёт появилась новая информация: получать данный документ обяжут всех футболистов и тренеров, которых, к слову, РПЛ попросила не высказываться публично про так называемые «паспорта болельщика». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему игроки и тренеры не поддержат массовые бойкоты фанатов.

Из личного опыта вспоминается, что тема идентификации зрителей педалировалась в России ещё лет десять назад, когда файеры появлялись на отечественных стадионах регулярно. Впоследствии применение пиротехники на трибунах стало скорее исключением, а паспорта болельщика появились сначала только для посещения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира. Функционирование системы идентификации зрителей на этих крупных турнирах было признано успешным, и спустя три года Госдумой был принят в трёх чтениях законопроект, позволяющий устанавливать её на любых спортивных соревнованиях в стране.

Фанаты увидели в этом элемент тотального контроля и дискриминации, ведь выдачу паспорта могут заблокировать из-за совершённых кем-то в прошлом правонарушений либо же по надуманным причинам, да и вообще всё это подозрительно и унизительной. Заявления фанатских объединений о бойкотах матчей РПЛ и ФНЛ не заставили себя долго ждать, а вот от футболистов высказываний на этот счёт особо не было.

Разве что нападающий «Спартака» Соболев дипломатично поддержал болельщиков, заявив, что у них есть полное право на выражение своей позиции, а защитник «красно-белых» Джикия сказал, что хотел бы видеть фанатов на трибунах. Соболев тоже хотел бы видеть болельщиков на стадионах. Ну и все, кто любит футбол, наверное, хотят этого.

Так почему же тогда действующие игроки не вступаются за болельщиков в массовом порядке? Да потому что они боятся говорить то, за что могут быть подвергнуты остракизму и опале. В отличие от фанатов, они люди подневольные. Со своими большими зарплатами и карьерными перспективами им есть что терять. Много ли было чётких высказываний от футболистов, что они против карантинов, QR-кодов и так далее? Да, было громкое интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, где он критиковал локдаун и не только. А ещё?

Но ведь понятно же, что далеко не всем футболистам нравится всё происходящее вокруг, как и обычным людям, только игроков научили держать язык за зубами и не идти против ветра, когда дело касается острых тем. А когда что-то пробивается в прессу, как фраза Варелы о том, что «Динамо» скрывало информацию о его заражении коронавирусом, так все сразу срочно спешат извиняться за то, что их «не так поняли».

Футболисты живут в золотой клетке, и те большие дяди, которые платят им немалые деньги, ждут от них, скажем так, хорошего поведения. Пока сверху нет сигнала о том, что Fan ID нужно критиковать. Но если власти решат дать задний ход и обозначат это какими-то своими заявлениями, то и футболисты начнут один за другим говорить о том, как это хорошо, когда паспорта болельщика не введены.

Вход на трибуны для болельщиков стали делать по QR-кодам с лета прошлого года, однако активных выступлений от фанатов против этого нововведения не было. Но ведь не просто же так Госдума остановила рассмотрение резонансных законопроектов о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Значит, в высоких властных кабинетах есть понимание того, что иногда народ лучше не злить.

По этой причине вполне реально, что Fan ID не будет введён в чемпионате России – по крайней мере, в перспективе ближайшего года. Лазейка в законе была предусмотрительно обозначена – список мероприятий, где паспорт болельщика окажется обязательным, определит Правительство. Получается, что в случае торможения «фанайдизации» избежать дополнительных элементов закрепощения помогут себе сами фанаты своей активной позицией – но не футболисты и тренеры, которым негласно дозволено либо молчать, либо говорить «правильные вещи», не идущие вразрез с «линией партии».

Кирилл Иванцов