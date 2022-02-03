Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «красно-белых» Александра Максименко. Стража ворот заявили за команду «Спартак -2».

«Это всё связано с игровой практикой. Нельзя сказать, что на него не рассчитывают. Сейчас просто дали понять, что первым номером будет Селихов. Они же взяли ещё одного парня. Мы же понимаем, вратаря не может быть два на поле, а им тоже надо играть. Раньше такая практика с привлечением в дубль была всегда. У вратарей такая позиция. Лучше играть за дубль, чем сидеть на скамейке.

Уход Максименко из «Спартака»? Такой вариант тоже не исключаю. В принципе, что здесь такого: не он первый, не он последний. Селихов тоже сидел после травмы долго, а потом удачно вышел. Лунёв в «Зените» был номером один, а потом раз-раз и стал Крицюк. Вратарь, к счастью или к сожалению, только один может стоять. У них конкуренция очень высокая», - сказал Мостовой.