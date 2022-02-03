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«Спартак», вероятно, обновит клубную эмблему

03 Февраля 2022 • 21:49 Комментировать

Московский «Спартак» оставил в своём «Твиттере» пищу для размышлений болельщикам. СММ-менеджеры «красно-белых» опубликовали видео, где кратко демонстрируется эволюция логотипов московского клуба. 

Видео как бы в конце намекает, что в 2022 году откроется новая глава в истории эмблем клуба. Догадки подтверждает добавленное эмодзи в описание с текстом «New». 

Отталкиваясь от тенденций, радикальной революции в дизайне ждать не стоит. Скорее всего, болельщиков ждёт всё та же основа с буквой «С», вписанной в горизонтальный ромб, но с внесением штрихов футбольной моды логотипов последних лет. 

Перед этим «Спартак» в последний раз освежал свою эмблему в 2013 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ
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