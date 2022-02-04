«Спартак» и «Зенит» взяли по легионеру, Чалов отчалил в Европу, «Барселона» покупала именем: трансферы и слухи недели

Топовые футбольные чемпионаты закрыли трансферное окно. Теперь клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции могут только продавать футболистов. Благо, есть куда – клубы России и Турции ещё пару недель будут искать усиление. А ищут они активно, некоторые трансферы даже ускорили. Например, на полгода раньше сработала пара: Сердар Азмун – Юри Алберто. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и переходов за прошедшую неделю. Самые интересные новости, свершившиеся трансферы и слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Неожиданная вспышка от «Спартака»

После подписания Даниила Пруцева пресс-служба «Спартака» сообщила, что трансферная кампания текущей зимы завершена. Видимо, неверную информацию услышали ребята, потому как конец января «красно-белые» провели даже активнее. В основном работали на выход. Сразу три легионерских позиции освобождаются. Эсекьель Понсе уехал в Испанию – «Эльче» арендовал аргентинского форварда. Кстати, это первая жертва Ваноли. Кажется, Понсе просто не подошёл по схемы Паоло.

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Самуэль Жиго освободит легионерское место через полгода, этот сезон француз доиграет за «Спартак», а затем отправится в «Марсель», оставив серьёзные вопросы по обороне «красно-белых». Защитника класса и самоотверженности Жиго в нынешний «Спартак» привезти будет очень сложно. Ну и напоследок случился обмен опорными полузащитниками. Йоррит Хендрикс, возможности которого так и не удалось понять, вернулся в Нидерланды, там его приютил «Фейеноорд», за который выступает ещё один футболист «Спартака» - Гус Тиль. А сами «красно-белые» арендовали полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру. В соглашении с «Янг Бойз» есть пункт выкупа за 9,6 млн евро.

Переигранные планы «Зенита»

Под завершение европейского трансферного окна вместе со «Спартаком» дал огня и «Зенит». Переход Азмуна в «Байер» и покупка Альберто у «Интернасьоналя» были уже утверждены на лето, Сердар собирался на сборы с «Зенитом», как вдруг всё переиграли. Иранский нападающий в срочном порядке отправился в Леверкузене, где пока не имеет шансов выиграть конкуренцию у Патрика Шика, а питерцы выписали из Бразилии Юри Алберто, который за две недели до важнейшего матча с «Бетисом» должен интегрироваться в команду. Бразилец уже дебютировал за «Зенит», сыграв в товарищеском матче с «Мидтьюлландом». Победу питерцам в той встрече принёс точный удар казаха Нуралы Алипа, которого Сергей Семака планирует арендовать.

Чалов всё-таки уехал в Европу

Не изменил цветам Фёдор, сменив ЦСКА на «Базель». Чалов снова «красно-синий», снова будет играть на острие атаки, снова подающий надежды. Отличный шанс перезагрузить карьеру, ведь при Березуцком Чалов совсем закис под Антоном Заболотным (как в схемах, так и на лавке). «Базель» в срочном порядке арендовал Фёдора, потому главный бомбардир команды и Лиги конференций (12 голов в 11 матчах) Артур Кабрал уехал к Александру Кокорину. «Фиорентина» выкупила бразильца у «Базеля», в свою очередь пытаясь найти замену Душану Влаховичу, отправившемуся на повышение в Турин. Круговорот форвардов в природе.

Европейские чемпионаты

Каталонское усиление под Лигу Европы

Всё-таки «Барселона» сильна в любом состоянии. Даже в условиях катастрофического кризиса каталонцы умудряются покупать именем. А тут ещё и авторитет Хави помогает. Ферран Торрес убежал от Хосепа Гвардиолы, «Манчестер Сити», золота АПЛ, реальнейших шансов на победу в Лиге чемпионов и поехал барахтаться в плей-офф Лиги Европы. Только потому что позвала «Барселона». Пьер-Эмерик Обамеянг сам расторг контракт с «Арсеналом», согласился на мощное понижение зарплаты и сбежал из Лондона, как только услышал призыв из Каталонии.

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Адама Траоре продавил свою аренду в «Барселону» на выгодных для каталонцев условиях. «Вулверхэмптону» и возразить-то особо нечем было. Конечно, речь идёт не о суперзвёздах футбола, но в такие сжатые сроки и на таких выгодных условиях – отличное пополнение для «Барселоны». Ещё и на Дембеле получилось надавить. Увидел Усман, что замену ему уже подыскали и вроде как передумал уходить. Кстати, «Барселона» уже и на лето планы наметила. В Италии уверяют, что Франк Кессье не продлевает контракт с «Миланом», потому что хочет переехать в Каталонию. А об интересе к Хосе Луису Гайя «Барселона» сказала прямо, и воспитанник «Валенсии» вроде как готов выслушать каталонское предложение.