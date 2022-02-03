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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой прокомментировал обязательный FanID для участников матча

03 Февраля 2022 • 20:53 Комментировать

Стало известно о том, что FanID будут обязаны оформлять не только болельщики, но и футболисты с тренерами. Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по этому вопросу.

«Футболисты — такие же люди, им тоже придется делать Fan ID, что здесь такого? По идее, такой же паспорт, который есть у каждого гражданина нашей страны».

Стоит отметить, что несмотря на заявление о том, что Мостовой будет оформлять себе пропуск на стадион, он проявляет некоторого рода скепсис к новым правилам. Бывший футболист считает, что вопрос необходимости введения системы не полностью раскрыт со стороны властей, считая, что для безопасности на аренах установлено достаточно камер. 

Также, Мостовой для РБ Спорт добавил, что не верит в то, что игроки и тренеры смогут объявить бойкот FanID, аргументируя это тем, что у игроков нет выбора. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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