С «Химок» был снят запрет на регистрацию игроков и тут же наложен новый

Российский футбольный союз на своей официальном сайте опубликовал заявление, касающееся запрета на регистрацию новых игроков клубу «Химки». Высший орган принял решение отменить санкции, так как аутсайдер РПЛ сумел решить проблему и заключить мировое соглашение с посредником Joint Industries Limited Partnership.

Впрочем, на «Химки» тут же был наложен еще один бан. В этот раз клубу необходимо разобраться в ситуации по поводу задолженности перед Михаилом Тихоновым Оказывается, игрок не получил выплату за досрочное расторжение трудового договора. Таким образом, РФС опять запретил команде вносить правки в заявку на сезон. Этот запрет будет снят сразу после того, как «Хикми» выполнят свои обязательства перед Тихоновым.