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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

С «Химок» был снят запрет на регистрацию игроков и тут же наложен новый

03 Февраля 2022 • 20:52 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
19.02 14:00

Российский футбольный союз на своей официальном сайте опубликовал заявление, касающееся запрета на регистрацию новых игроков клубу «Химки». Высший орган принял решение отменить санкции, так как аутсайдер РПЛ сумел решить проблему и заключить мировое соглашение с посредником Joint Industries Limited Partnership.

Впрочем, на «Химки» тут же был наложен еще один бан. В этот раз клубу необходимо разобраться в ситуации по поводу задолженности перед Михаилом Тихоновым Оказывается, игрок не получил выплату за досрочное расторжение трудового договора. Таким образом, РФС опять запретил команде вносить правки в заявку на сезон. Этот запрет будет снят сразу после того, как «Хикми» выполнят свои обязательства перед Тихоновым.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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