Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ получит генерального спонсора-букмекера

03 Февраля 2022 • 19:52 Комментировать (1)

В Telegram-канале РПЛ сообщилось о том, что лига объявит тендер за титул генерального спонсора. 

Футбольные чиновники будет привлекать к участию разного рода букмекерские конторы, имеющие государственную аккредитацию. 

Соглашение с победителем войдёт в силу перед стартом розыгрыша 2022/23 и будет действовать до 2026 года. 

Тендер будет проходить под организацией «Газпром-Медиа».

Напомним, что розыгрыши чемпионата России по футболу с 2019 года и по настоящее время проводятся при спонсорстве и финансовой поддержке банка «Тинькофф».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Santaclayss
03 Февраля 2022 в 19:58
Позор. Еще микрофинансовые организации сделайте партнерами. Что ни реклама то ворье букмекерское или ворье банковское.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
19:52 · Россия. Премьер-лига
РПЛ получит генерального спонсора-букмекера 1
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Каттани назвал приоритет стратегии «Спартака»
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обновил заявку на еврокубки
17:58 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Локомотива» выступили против Fan ID
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Митьюлланд» - 1:0 (закончен)
16:11 · Россия. Премьер-лига
У Акинфеева лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Воронин: «На красный цвет в «Динамо» всегда было табу»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Адамов рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Монарёв: «По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трёх игр» эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ попросила игроков не комментировать введение «паспорта болельщика» 2
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять» 2
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лайнзайс: «Уровень в Швейцарии серьёзный, и легко Чалову не будет точно» эксклюзив
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высмеял Соболева после его интервью
13:52 · Россия. Премьер-лига
Таранов - об аренде Чалова: «Это некий вызов, брошенный самому себе» эксклюзив
12:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА
Все новости
Рекомендуем