РПЛ получит генерального спонсора-букмекера

В Telegram-канале РПЛ сообщилось о том, что лига объявит тендер за титул генерального спонсора.

Футбольные чиновники будет привлекать к участию разного рода букмекерские конторы, имеющие государственную аккредитацию.

Соглашение с победителем войдёт в силу перед стартом розыгрыша 2022/23 и будет действовать до 2026 года.

Тендер будет проходить под организацией «Газпром-Медиа».

Напомним, что розыгрыши чемпионата России по футболу с 2019 года и по настоящее время проводятся при спонсорстве и финансовой поддержке банка «Тинькофф».