​Каттани назвал приоритет стратегии «Спартака»

Лука Каттани, занимающий должность спортивного директора «Спартака», обозначил приоритет стратегии «красно-белых».

«Сохранение российских игроков с большим потенциалом - приоритет клубной стратегии», - высказался Каттани, чьи слова приведены на страницах клубного сайта «Спартака».

Напомним, что Лука Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре. Ранее эта должность оставалась вакантной в течение четырёх месяцев после скандального ухода Дмитрия Попова.

Первый официальный матч в 2022 году «Спартак» проведёт 26 февраля – против ЦСКА в российской Премьер-лиге.