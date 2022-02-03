​Футболисты и тренеры не смогут выступать в РПЛ без Fan ID

Судя по всему, закон о Fan ID затронет не только болельщиков. Оформлять этот документ придётся всем, кто проходит на стадион, в том числе футболистам и тренерам команд. Согласно данным «РБ Спорт», РФС уже уведомил об этом клубы российской Премьер-лиги.

Отмечается, что соответствующий документ будет называться не «паспортом болельщика», как предполагалось изначально, а «картой посетителя спортивных соревнований».

Стоит напомнить, что закон о Fan ID вступает в силу с июня. Пока не было объявлено, на какие именно спортивные соревнования будет распространяться его действие. При этом очевидно, что чемпионат России по футболу попадёт в список таких соревнований.