«Спартак» обновил заявку на еврокубки

Официальные ресурсы московского «Спартака» опубликовали обновлённую заявку клуба на игры плей-офф Лиги Европы.

Основной список пополнили оба зимних приобретения в виде Кристофера Мартинса, который переехал в Москву из «Янг Бойз» на правах аренды с правом выкупа, и Шамара Николсона, купленного у «Шарлеруа».

Список для молодых игроков пополнили 18-летний Михаил Волков и 20-летний Дмитрий Маркитесов.

На данном этапе «Спартак» ещё не знает своего соперника, так как выход в плей-офф с первого места группы позволил напрямую попасть в 1/8 финала, когда ряд клубов начинает свой пусть со стадии 1/16 финала.