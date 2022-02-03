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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» обновил заявку на еврокубки

03 Февраля 2022 • 18:19 Комментировать

Официальные ресурсы московского «Спартака» опубликовали обновлённую заявку клуба на игры плей-офф Лиги Европы. 

Основной список пополнили оба зимних приобретения в виде Кристофера Мартинса, который переехал в Москву из «Янг Бойз» на правах аренды с правом выкупа, и Шамара Николсона, купленного у «Шарлеруа».

Список для молодых игроков пополнили 18-летний Михаил Волков и 20-летний Дмитрий Маркитесов. 

На данном этапе «Спартак» ещё не знает своего соперника, так как выход в плей-офф с первого места группы позволил напрямую попасть в 1/8 финала, когда ряд клубов начинает свой пусть со стадии 1/16 финала. 

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