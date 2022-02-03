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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Локомотива» выступили против Fan ID

03 Февраля 2022 • 17:58 Комментировать

Активные фанаты многих российских клубов выступили против закона о Fan ID. В четверг к бойкоту присоединилось и объединение фанатов «Локомотива» United South.

В опубликованном заявлении фанаты «Локомотива» критикуют закон и отмечают, что не будут ходить на матчи, если для этого нужно будет оформлять так называемый паспорт болельщика. При этом до вступления в силу закона активные фанаты «железнодорожников» продолжат посещать стадион, в том числе для того, чтобы в рамках закона протестовать против Fan ID.

Напомним, что закон о Fan ID вступит в силу с лета. С июня купить билет на ряд спортивных мероприятий без оформления так называемого паспорта болельщика будет невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва fan id
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