У Акинфеева лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам

Чемпионат России находится на зимних каникулах уже два месяца, но эксперты из области футбольной статистики даже сейчас находят интересную информацию. На русскоязычной страничке Opta в «Твиттере» сообщается о том, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев имеет лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам. Страж ворот «армейцев» пропустил 30 голов при 38 xGoT (ожидаемые пропущенные голы), то есть он предотвратил 8 голов в текущем чемпионате.

На втором месте располагается Юрий Дюпин из «Рубина», который предотвратил 7,8 гола. Тройку замыкает Илья Лантратов из «Химок» с показателем в 7,2.