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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Акинфеева лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам

03 Февраля 2022 • 16:11 Комментировать

Чемпионат России находится на зимних каникулах уже два месяца, но эксперты из области футбольной статистики даже сейчас находят интересную информацию. На русскоязычной страничке Opta в «Твиттере» сообщается о том, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев имеет лучший показатель в РПЛ по предотвращённым голам. Страж ворот «армейцев» пропустил 30 голов при 38 xGoT (ожидаемые пропущенные голы), то есть он предотвратил 8 голов в текущем чемпионате.

На втором месте располагается Юрий Дюпин из «Рубина», который предотвратил 7,8 гола. Тройку замыкает Илья Лантратов из «Химок» с показателем в 7,2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Рубин Игорь Акинфеев Юрий Дюпин Илья Лантратов
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