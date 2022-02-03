​Воронин: «На красный цвет в «Динамо» всегда было табу»

Несколько недель назад динамовец Константин Тюкавин заявил, что у него в гардеробе даже нет одежды красного цвета. Спустя несколько часов в сети всплыло детское фото, на котором Тюкавин предстал в футболке «Спартака», что стало поводом для шуток.

Андрей Воронин не стал давать прямой ответ на вопрос, что в команде сказали Константину Тюкавину после его интервью. При этом член тренерского штаба «Динамо» подтвердил, что красные цвета в клубе всегда были под запретом.

«Когда я только пришёл в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется», - высказался Воронин в интервью, которое было опубликовано на клубном сайте «бело-голубых».