Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейные результаты в товарищеских матчах с участием «красно-белых».

«Я сторонник того, чтобы по подготовительным матчам вообще не делать никаких выводов. Все-таки идёт поиск игры, поиск игровых связей, просмотр игроков и их взаимодействия на поле. Это всё технические вопросы. Но, судя по тому, что я читал, сама игра была ужасающей. То есть, никакой сыгранности, а игра была на уровне той же «Риги». Это, конечно, настораживает. Это нонсенс.

Я считаю, что эксперимент с Ваноли - это путь в никуда. Но каждый должен насладиться своей глупостью в полной мере, поэтому пускай. Что касается трансферов, то я не понимаю, кто должен усилить «Спартак». Игрок сборной Люксембурга? Или нападающий из «Монпелье», которого теперь после товарищеских игр, по мнению людей, вообще непонятно зачем купили. Про остальных и говорить смешно. Если футболист «Чертаново» должен усилить «Спартак», то я не знаю, что там происходит», - сказал Червиченко.