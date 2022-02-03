Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко посмеялся над уровнем новичков «Спартака» эксклюзив

03 Февраля 2022 • 14:44 Комментировать (2)

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейные результаты в товарищеских матчах с участием «красно-белых».

«Я сторонник того, чтобы по подготовительным матчам вообще не делать никаких выводов. Все-таки идёт поиск игры, поиск игровых связей, просмотр игроков и их взаимодействия на поле. Это всё технические вопросы. Но, судя по тому, что я читал, сама игра была ужасающей. То есть, никакой сыгранности, а игра была на уровне той же «Риги». Это, конечно, настораживает. Это нонсенс.

Я считаю, что эксперимент с Ваноли - это путь в никуда. Но каждый должен насладиться своей глупостью в полной мере, поэтому пускай. Что касается трансферов, то я не понимаю, кто должен усилить «Спартак». Игрок сборной Люксембурга? Или нападающий из «Монпелье», которого теперь после товарищеских игр, по мнению людей, вообще непонятно зачем купили. Про остальных и говорить смешно. Если футболист «Чертаново» должен усилить «Спартак», то я не знаю, что там происходит», - сказал Червиченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
olegaksenov238
03 Февраля 2022 в 15:28
А мне нравится работа нового штаба команды
Volond
03 Февраля 2022 в 14:51
В твою то эпоху "топовые" трансферы были, "усиливали" чьи-то кошельки!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Воронин: «На красный цвет в «Динамо» всегда было табу»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Адамов рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Монарёв: «По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трёх игр» эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ попросила игроков не комментировать введение «паспорта болельщика»
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять» 1
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лайнзайс: «Уровень в Швейцарии серьёзный, и легко Чалову не будет точно» эксклюзив
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высмеял Соболева после его интервью
13:52 · Россия. Премьер-лига
Таранов - об аренде Чалова: «Это некий вызов, брошенный самому себе» эксклюзив
12:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА
11:56 · Россия. Премьер-лига
Денис Адамов: «Акинфеев - голкипер номер один в России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Спартаке»: «Ни о какой стабильности не может быть речи»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи - почему бы не стать чемпионами»
10:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 году 2
09:56 · Россия. Премьер-лига
РПЛ заняла шестое место в Европе по финансовой выручке в 2020 году
09:34 · Россия. Премьер-лига
Медина прокомментировал дебютный гол за ЦСКА
Все новости
Рекомендуем