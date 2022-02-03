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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ попросила игроков не комментировать введение «паспорта болельщика»

03 Февраля 2022 • 14:42 Комментировать

С июня вступает в силу закон о Fan ID. Он подразумевает приобретение билета на некоторые спортивные соревнования только по так называемому «паспорту болельщика». Любопытно, что Премьер-лига России попросила игроков не давать комментариев насчёт системы. Такой вывод делает «РБ Спорт», исходя из ответов клубов на запросы по поводу комментариев игроков на эту тему.

Стоит сказать, что активные фанаты многих клубов России уже успели объявить бойкот из-за введения Fan ID. Некоторые фанаты отказываются ходить на футбол уже весной, хотя пока что для посещения стадионов никаких дополнительных документов, кроме билета, не нужно.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ fan id
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