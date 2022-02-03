Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять»

03 Февраля 2022 • 14:24 Комментировать (1)

В адрес спартаковца Александра Соболева то и дело звучат претензии по поводу его падений после незначительных касаний на футбольном поле. В ходе интервью для «Спорт-Экспресса» нападающий получил вопрос от болельщиков по поводу таких падений. Вопрос заключался в том, когда Соболев прекратит «нырять».

На этот вопрос Соболев ответил одним словом: «Никогда».

Напомним, что ранее Василий Уткин высмеял Александра Соболева за его слова о возможном чемпионстве «Спартака» уже в этом сезоне. На сегодняшний день команда располагается лишь на девятом месте в таблице.

«Спартак» в настоящий момент работает на сборах в ОАЭ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Volond
03 Февраля 2022 в 14:32
Давайте все интервью Соболя поделим на слова и каждое слово будет отдельной новостью, Браво!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Воронин: «На красный цвет в «Динамо» всегда было табу»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Адамов рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Монарёв: «По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трёх игр» эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ попросила игроков не комментировать введение «паспорта болельщика»
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять» 1
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лайнзайс: «Уровень в Швейцарии серьёзный, и легко Чалову не будет точно» эксклюзив
14:11 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высмеял Соболева после его интервью
13:52 · Россия. Премьер-лига
Таранов - об аренде Чалова: «Это некий вызов, брошенный самому себе» эксклюзив
12:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА
11:56 · Россия. Премьер-лига
Денис Адамов: «Акинфеев - голкипер номер один в России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Спартаке»: «Ни о какой стабильности не может быть речи»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи - почему бы не стать чемпионами»
10:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 году 2
09:56 · Россия. Премьер-лига
РПЛ заняла шестое место в Европе по финансовой выручке в 2020 году
09:34 · Россия. Премьер-лига
Медина прокомментировал дебютный гол за ЦСКА
Все новости
Рекомендуем