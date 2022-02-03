​Соболев одним словом ответил на вопрос, когда он перестанет «нырять»

В адрес спартаковца Александра Соболева то и дело звучат претензии по поводу его падений после незначительных касаний на футбольном поле. В ходе интервью для «Спорт-Экспресса» нападающий получил вопрос от болельщиков по поводу таких падений. Вопрос заключался в том, когда Соболев прекратит «нырять».

На этот вопрос Соболев ответил одним словом: «Никогда».

Напомним, что ранее Василий Уткин высмеял Александра Соболева за его слова о возможном чемпионстве «Спартака» уже в этом сезоне. На сегодняшний день команда располагается лишь на девятом месте в таблице.

«Спартак» в настоящий момент работает на сборах в ОАЭ.