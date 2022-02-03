​Уткин высмеял Соболева после его интервью

Александр Соболев как-то уж чересчур оптимистично оценил перспективы «Спартака», занимающего на текущий момент девятую позиции в чемпионате России. Соболев сказал, что если команда выиграет все 12 матчей во второй части сезона, то она может завоевать титул чемпиона России.

По поводу интервью Александра Соболева посредством своего канала в «Телеграме» высказался известный журналист Василий Уткин.

«Жаль, интервью закончилось. Ещё пара абзацев, и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», - высмеял Уткин футболиста.

Отметим, что на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на 15 очков.