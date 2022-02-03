Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход форварда Фёдора Чалова в аренду в «Базель».

- По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трёх игр. Возможно, смена обстановки, чемпионата пойдёт Фёдору на пользу, он перезапустит свою карьеру и получит возможность заявить о себе в Европе!

Как вы думаете, он останется в Европе или вернется в ЦСКА?

Много будет зависеть от того, как быстро он адаптируется и начнёт стабильно демонстрировать результативную игру! Думаю, все качества у него для этого есть!

Сергей Румянцев