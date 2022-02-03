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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лайнзайс: «Уровень в Швейцарии серьёзный, и легко Чалову не будет точно» эксклюзив

03 Февраля 2022 • 14:15 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзайнс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход форварда Фёдора Чалова в аренду в «Базель».

- Переход Чалова - это шанс получить постоянную игровую практику в хорошем европейском клубе и вернуть ту уверенность и результативность которая была до этого, ведь он перестал быть основным игроком стартового состава ЦСКА.

Что касается его перспектив, то все зависит как он себя проявит в чемпионате Швейцарии, а уровень там серьезный, и легко не будет точно, скорее даже придется привыкать после медленного чемпионата России к скорости и интенсивности главной швейцарской лиги.

Как вы думаете, он останется в Европе или вернется в ЦСКА?

По его дальнейшей карьере в Европе или возвращению в ЦСКА можно будет судить ближе к лету в зависимости от его игры там, но мне кажется, что он вернется обратно, потому как у него высокая трансферная стоимость, и «Базель» выкупать его не будет.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов Юрис Лайзайнс
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