Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход форварда ЦСКА Фёдора Чалова в аренду в «Базель».

- Я думаю, что это некий вызов, брошенный самому себе. Насколько он оправдан, узнаем только спустя время. Вообще, я считаю, что любое принятое решение что-то изменить в своей карьере или жизни, это перемены в лучшую сторону. Поэтому, хочу пожелать Фёдору удачи в новом клубе и добиться всех поставленных перед собой задач.

Сергей Румянцев