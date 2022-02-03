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Таранов - об аренде Чалова: «Это некий вызов, брошенный самому себе» эксклюзив

03 Февраля 2022 • 13:52 Комментировать

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход форварда ЦСКА Фёдора Чалова в аренду в «Базель».

- Я думаю, что это некий вызов, брошенный самому себе. Насколько он оправдан, узнаем только спустя время. Вообще, я считаю, что любое принятое решение что-то изменить в своей карьере или жизни, это перемены в лучшую сторону. Поэтому, хочу пожелать Фёдору удачи в новом клубе и добиться всех поставленных перед собой задач.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Иван Таранов Фёдор Чалов
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