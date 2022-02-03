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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Манчестер Сити» предложил мегаконтракт Холанну

03 Февраля 2022 • 12:52 Комментировать

«Манчестер Сити» всерьез настроен побороться за центрального нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола давно настаивает на подписании нового центрального форварда. По мнению специалиста, бразилец Габриэль Жезус не справляется с ролью завершителя атак.

Как стало известно Todofichajes, руководство «Сити» уже приступило к решительным действиям и связалось с агентом норвежца Мино Райолой. Чемпион Англии предложил нападающему пятилетний трудовой договор с годовым окладом в размере 25 миллионов евро. Если сделка состоится, Холанн станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Главным конкурентом «Манчестер Сити» в споре за Эрлинга считается мадридский «Реал». «Бланкос» уже разработали план подписания форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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