Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА

Московский ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона в российской Премьер-лиге. «Армейцы» провели товарищескую встречу с датским «Виборгом» и отпраздновали результативную победу со счетом 3:2.

Наставник команды Алексей Березуцкий в разговоре с клубной пресс-службой подвел итоги спарринга. В частности, специалист оценил уровень новичков ЦСКА – Хесуса Медины и Юсуфа Язиджи.

«Я доволен игрой новичков. И Язиджи, и Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно», - сказал тренер.

Напомним, что легионеры присоединились к «армейцам» в зимнее трансферное окно.