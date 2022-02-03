Денис Адамов: «Акинфеев - голкипер номер один в России»

Страж ворот «Сочи» Денис Адамов поделился мнением о своем коллеге по амплуа Игоре Акинфееве, выступающем за московский ЦСКА.

«У нас в стране понятно, кто номер один - Акинфеев. Человек столько лет играет, прошел через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере», - сказал Адамов в интервью Sport24.

Акинфеев является воспитанником академии «армейского» клуба. Он всю свою карьеру провел в футболке ЦСКА. Действующий трудовой договор 35-летнего вратаря с москвичами рассчитан до конца июня текущего года.

Ранее стало известно, что Акинфеев провел переговоры с клубом и договорился о продлении сотрудничества. Вопрос будет закрыт в ближайшее время.