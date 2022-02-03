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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой - о «Спартаке»: «Ни о какой стабильности не может быть речи»

03 Февраля 2022 • 11:34 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского поединка московского «Спартака» на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. «Красно-белые» расписали безголевую ничью с латвийской «Ригой» (0:0).

«Как «Спартак» будет дальше выглядеть? Он так же и будет выглядеть. В клубе за последнее время столько всего меняется. Ни о какой стабильности здесь не может быть речи», - гласит сообщение эксперта в телеграм-канале.

«Красно-белые» возобновят сезон в РПЛ домашней встречей с ЦСКА. Поединок состоится на стадионе «Открытие Арена» 26 февраля, начало – 19:00 мск.

Первую половину сезона «Спартака» завершил на девятом месте в таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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