Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи - почему бы не стать чемпионами»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о шансах команды на высокие места в текущем сезоне чемпионата России.

«Верим в чемпионство, но будет тяжело. Надеюсь, попадем в двойку, чтобы играть в ЛЧ. Приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи - почему бы не стать и чемпионами», - поведал нападающий в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

После 18 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 23 балла и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице. После завершения первой половины сезона руководство клуба отправило в отставку главного тренера Руя Виторию. На его место был приглашен итальянский специалист Паоло Ваноли.