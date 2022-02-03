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«Зенит» - в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 году

03 Февраля 2022 • 10:11 Комментировать

УЕФА опубликовал отчетную ведомость по деятельности европейских клубов за 2020 финансовый год.

Как информирует ТАСС, в топ-20 клубов по доходам вошел петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» заняли 17-е место в данном рейтинге. Показатель чемпиона России составил 214 миллионов евро.

Лидерами списка стали испанские гранды – «Барселона» и «Реал». Доход каталонцев составил 730 миллионов, а «королевский» клуб заработал 715 миллионов.

В топ-5 также попали мюнхенская «Бавария» (634 млн), «Манчестер Юнайтед» (580 млн) и французский «ПСЖ» (560 млн).

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Зенит
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