«Зенит» - в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 году

УЕФА опубликовал отчетную ведомость по деятельности европейских клубов за 2020 финансовый год.

Как информирует ТАСС, в топ-20 клубов по доходам вошел петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» заняли 17-е место в данном рейтинге. Показатель чемпиона России составил 214 миллионов евро.

Лидерами списка стали испанские гранды – «Барселона» и «Реал». Доход каталонцев составил 730 миллионов, а «королевский» клуб заработал 715 миллионов.

В топ-5 также попали мюнхенская «Бавария» (634 млн), «Манчестер Юнайтед» (580 млн) и французский «ПСЖ» (560 млн).