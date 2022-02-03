РПЛ заняла шестое место в Европе по финансовой выручке в 2020 году

УЕФА представил отчет по финансовой выручке футбольных чемпионатов за 2020 год. В него попала российская Премьер-лига.

Как информирует ТАСС, чемпионат России занял шестую позицию среди европейских лиг в данном рейтинге. Выручка Премьер-лиги составила 777 миллионов евро. Это на 11 процентов меньше, нежели годом ранее.

Лидером этого рейтинга стала английская Премьер-лига – 5,168 миллиарда евро. Вторую строчку заняла испанская Ла Лига с выручкой 3,168 миллиарда. Далее расположились немецкая Бундеслига (3,060 млрд), итальянская Серия А (2,052 млрд) и французская Лига 1 (1,680 млрд).