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Медина прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

03 Февраля 2022 • 09:34 Комментировать

Парагвайский полузащитник Хесус Медина, пополнивший ряды московского ЦСКА этой зимой, высказался о своем дебюте за «армейский» коллектив. Хавбек принял участие в контрольной встрече с датским «Виборгом» (3:2) и отметился забитым мячом.

«Очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали. Мой гол был легким? Да. Я часто нахожусь в штрафной, мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно забить», - приводит слова легионера пресс-служба московского клуба.

24-летний полузащитник присоединился к ЦСКА на правах свободного агента. Он заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Предыдущим местом работы парагвайца был американский клуб «Нью-Йорк Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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