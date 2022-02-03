Медина прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

Парагвайский полузащитник Хесус Медина, пополнивший ряды московского ЦСКА этой зимой, высказался о своем дебюте за «армейский» коллектив. Хавбек принял участие в контрольной встрече с датским «Виборгом» (3:2) и отметился забитым мячом.

«Очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали. Мой гол был легким? Да. Я часто нахожусь в штрафной, мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно забить», - приводит слова легионера пресс-служба московского клуба.

24-летний полузащитник присоединился к ЦСКА на правах свободного агента. Он заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Предыдущим местом работы парагвайца был американский клуб «Нью-Йорк Сити».