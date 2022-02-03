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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, как попрощался с Виторией

03 Февраля 2022 • 09:03 Комментировать

В декабре прошлого года руководство московского «Спартака» приняло решение о досрочном прекращении сотрудничества с наставником команды Руем Виторией. Португальца уволили за неудовлетворительные результаты в чемпионате России.

Форвард «красно-белых» Александр Соболев в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал, как попрощался с тренером.

«Думаю, все ждали какую-то речь от него, но такой речи он не произнес. Я же написал ему потом в WhatsApp, пожелал удачи», - сказал нападающий.

Витория провел у руля «народной команды» полгода. При нем «Спартак» завершил 2021 год лишь на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Вместо него руководить командой во второй части сезона будет итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Александр Соболев
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