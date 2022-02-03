Соболев отреагировал на бойкот фанатов «Спартака» из-за Fan ID

Центральный нападающий Александр Соболев, выступающий в составе столичного «Спартака», поделился мнением о намерении фанатов бойкотировать игры команды из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Конечно, будет не хватать, если они будут бойкотировать матчи. У нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас - не поддерживают никого. Будем расстроены, если бойкот все же будет», - поведал футболист в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Напомним, что Fan ID вступит в действие с 1 июня 2022 года. Болельщики многих клубов недовольны этим нововведением и готовы бойкотировать матчи до отмены паспорта болельщика. Против реформы уже высказались поклонники «Спартака», «Динамо», «Ростова» и ряда других команд.