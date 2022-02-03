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Деспотович высказался о переходе в «Арсенал»

03 Февраля 2022 • 08:08 Комментировать

Сербский форвард Джордже Деспотович, перебравшийся в тульский «Арсенал» в статусе свободного агента, высказался о своем трансфере.

«Очень рад стать игроком «Арсенала». Команда старается играть в атакующий футбол, мне это очень нравится. Уверен, нам удастся показать хороший результат», - приводит слова 29-летнего нападающего клубная пресс-служба.

Предыдущим клубом Деспотовича был казанский «Рубин», с которым он на днях расторг трудовое соглашение.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Джордже принял участие в девяти встречах, отметившись голом с пенальти и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Джордже Деспотович
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