Деспотович высказался о переходе в «Арсенал»

Сербский форвард Джордже Деспотович, перебравшийся в тульский «Арсенал» в статусе свободного агента, высказался о своем трансфере.

«Очень рад стать игроком «Арсенала». Команда старается играть в атакующий футбол, мне это очень нравится. Уверен, нам удастся показать хороший результат», - приводит слова 29-летнего нападающего клубная пресс-служба.

Предыдущим клубом Деспотовича был казанский «Рубин», с которым он на днях расторг трудовое соглашение.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Джордже принял участие в девяти встречах, отметившись голом с пенальти и результативной передачей.