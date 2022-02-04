Самые необычные легионеры РПЛ

Московский «Спартак» взял в аренду опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинеса. 24-летний полузащитник неплохо проявил себя в составе швейцарского клуба, вместе с которым дважды становился чемпионом страны. Но наибольший интерес представляет национальность Кристофера. Он гражданин Люксембурга. Представителей из этой страны в нашем футболе ещё не было, но данный факт лишь подтверждает, что понятие «футбольных карликов» уже вышло из моды. В главную игру на Земле уже играют повсеместно. И делают это неплохо. Переход Мартинеса дал повод вспомнить, из каких необычных стран были легионеры в нашем чемпионате.

Безусловно, большинство легионеров в РПЛ было из Африки. Ещё не завершился текущий розыгрыш КАН, но команда Сьерра-Леоне, представляющая страну с населением в 8 млн человек, выступила весьма достойно. Чего не скажешь про представителя этой страны Мохамеда Камара, который 20 лет назад приехал в «Факел». Как Камара оказался в Воронеже – тайна, покрытая мраком. Во всех сведениях информация об игроке начинается с «огнеопасных». Оно и неудивительно, даже в нынешнее время в Африке творятся странные вещи, что и подтверждает национальный Кубок этого континента, чего уж говорить про 2001 год… Даже в России судьба Камара была весьма странной. Сыграв 10 минут за «Факел» и ещё семь матчей за дубль воронежского клуба, игрок отбыл в питерское «Динамо», где в следующем сезоне не провёл ни одной игры. Позже стало известно, что делами игрока занимался Дмитрий Галямин, который пристроил 19-летнего игрока сначала в «Факел», следом в питерский клуб, но дальше, видимо, их пути разошлись. Отыскать направление движения Камара стало невозможно.

Более удачливой получилась карьера у Мусса Маазу, который приехал в ЦСКА в 2009 году, будучи лучшим футболистом Нигера. Но раскрыться по-настоящему у форварда не получилось. Загульная жизнь и череда трансферов в «Монако», «Бордо», «Зюлте-Варегем» и «Ле-Ман» не помогли вернуть футболиста на былой уровень. Сегодня 33-летний Маазу «пылит» в чемпионате Люксембурга. Были в РПЛ и парни с юга Африки.

Малавиец Исо Каньенда должен хорошо запомниться ростовчанам, где форвард провёл свои лучшие годы. Были в его карьере «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо», но стать настоящим любимцем получилось только в Ростове-на-Дону. Свою карьеру «чёрная мамба» завершил в родной стране в составе клуба «Би Форвард Уондерерс», а сегодня занимается тренерской деятельностью. Вообще в «Ростове» любят экзотических легионеров. Али Соу из Гамбии тому подтверждение, но в последнее время его всё чаще можно наблюдать на скамейке запасных. Продолжая африканскую тему, стоит вспомнить Эзекеэль Н'Дуаселя из Чада, который в сезонах 2012-2014 выступал за грозненский «Терек». Точнее он провёл всего 15 матчей, периодически уезжая в аренду в турецкие клубы. Седрик Ямбере из ЦАР тоже не сумел реализовать свой потенциал в «Анжи», хотя имел опыт выступлений в Лиге 1. Сегодня он также во Франции, только в третьем по силе дивизионе.

Удивляли российского зрителя и легионеры из Северной Америки. Родольфо Селайя переезжал из Сальвадора в «Аланию» в рамках национальной звезды. На старте выступлений за владикавказский клуб даже сумел трижды отличиться, но дальше результативность застопорилась. Сегодня 33-летний форвард всё так же радует болельщиков Сальвадора в родном чемпионате. В 2006 году широкая общественность узнала о сборной Тринидада и Тобаго. Национальная команда этой страны пробилась на чемпионат мира, а блистал в ней Дуайт Йорк, которому, в отличие от того же Аршавина, довелось поиграть на мундиале. В России об экзотической стране с населением в 1,2 млн человек подробнее узнали в 2015 году, когда в составе «Крыльев Советов» оказался Шелдон Бато. 20 матчей за два сезона стали пиком достижений защитника из Тринидада и Тобаго. Очевидно, что ни у кого из легионеров из экзотических стран не удавалась карьера в России. Низкий уровень игроков, тоска по родине, а может, иные факторы не позволяли раскрыться им по-настоящему. Хочется верить, что всё это минует европейца Мартинеса, который сможет проявить себя в составе «красно-белых».

Константин Лицин