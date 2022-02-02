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Заболотный: «Самое главное - есть хорошие моменты в игре, в командных действиях»

02 Февраля 2022 • 22:32 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Виборг
окончен

Форвард ЦСКА Антон Заболотный на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Виборгом» (3:2).

- Два гола, хоть говорят, что они в товарищеских матчах ничего не значат, все равно приятно?

- Конечно, приятно. Самое главное - есть хорошие моменты в игре, в командных действиях. Просто надо довести до совершенства. Время еще есть, полтора сбора, поэтому мы работаем. Самое главное - не результат и не кто забивает, а как работает команда, какую работу проводит и как выглядит под нагрузками. Поэтому можно сказать, такой первый урок на вторых сборах пройден более-менее на четверочку. Будем готовиться к следующей игре. Все в наших ногах.

- Кажется, что с новичками вы играете очень давно, со стороны смотрится так. Есть такое ощущение?

- Не знаю, как со стороны. В любом случае мы нарабатываем какие-то взаимодействия на тренировках и сыгрываемся. Все-таки нельзя по первому матчу делать какие-то большие огромные выводы. Это неофициальный матч. Работаем и работаем. У нас есть еще время. Много чего надо наработать, много чего поправить, всё в процессе.

- Как вы проводите свое время вне тренировок? Мы вас видим только на поле.

- В основном восстановление и общение с семьей. Сон и восстановление - самое главное.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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