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Сабитов – об Игнатьеве: «Дзюба тоже уходил в аренду из «Спартака» и «Зенита» эксклюзив

02 Февраля 2022 • 22:16 Комментировать

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Игнатьева из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.

- Думаю, Игнатьев ушёл из «Рубина» из-за недостатка игровой практики. У Слуцкого он почти не играл, а в «Крыльях Советов», скорее всего, будет играть. Самарская команда сейчас показывает очень интересный футбол, комбинационный и интеллектуальный. Там каждый игрок понимает и знает, что ему надо делать на поле. Надеюсь, под руководством Осинькина Игнатьев заиграет яркими красками, ведь он действительно талантливый нападающий.

Это нормальное явление, что футболист, не попадающий в состав, недоволен тренировочным процессом и тренером. Всегда нужно искать вариант, где ты будешь играть, а не сидеть на скамейке. Мы вспоминаем историю с Дзюбой: когда он не проходил в состав в «Спартака» и «Зенита», то уходил в аренду, где становился основным игроком и хорошо проявлял себя. Так может быть и с Игнатьевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ Иван Игнатьев
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