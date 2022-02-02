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Журналист из Швейцарии: «Мартинс - явно лучший опорный полузащитник в лиге» эксклюзив

02 Февраля 2022 • 20:45 Комментировать

Спортивный комментатор и журналист из Швейцарии Даниэль Романо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку новичку «Спартака» Кристоферу Мартинсу.

- Чем вам он запомнился по игре за «Янг Бойз»?

- Мартинс - опорный полузащитник. Он очень разносторонний и обладает высоким уровнем физической подготовки. Он действительно здорово бегает и борется за каждый мяч. Мартинс не только обороняется, но и успевает участвовать в атаках, и, как правило, грамотно возвращается назад. А еще он очень жесткий игрок, что, на мой взгляд, даже порой ему сильно мешает. В чемпионате Швейцарии не принято играть так жестко.

- Да, он сказал, что жесткий игрок, это ему настолько мешает?

- Прежде всего, он очень силен физически. Постоянно борется, он заряжен на борьбу и порой да, случаются огрехи. Но все это исключительно из-за его желания бороться. Все его карточки боевые, он не грубиян, а именно жесткий игрок.

- У него есть потенциал оказаться в топ-5 лиг?

- У него есть абсолютно все качества для того, чтобы прогрессировать. Как вы знаете, Кристофер - воспитанник «Лиона», но ему нужно было больше играть, поэтому он переехал в Швейцарию, где проявил себя отлично. В первую очередь в этом отрезке его надо оценивать по игре в Лиге чемпионов, где он провел 5 из 6 матчей и классно смотрелся. На самом деле его отъезд из Швейцарии был вопросом времени, он явно лучший опорный полузащитник в лиге и может играть на куда более высоком уровне.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс Даниэль Романо
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