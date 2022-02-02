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Кокорин и Смолов потратили по полмиллиона на инвентарь в игре CS:GO

02 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать

В эфире шоу на «Матч ТВ» была поднята тема киберспорта, где ведущие затронули арсенал Александра Кокорина и Фёдора Смолова в игре CS:GO.

В передаче было рассказано, что нападающий «Фиорентины» в виртуальных баталиях использует нож «Кровавая паутина» в состоянии «Прямо с завода». Стоимость внутриигрового аксессуара составляет 700 000 рублей. 

Также, было рассказано, что игрок московского «Динамо» Фёдор Смолов в игре использует автомат АК-47 в расцветке «Огненный змей», который стоит 400 000 рублей. 

Напомним, что боссы «Фиорентины» настроены отправить Кокорина в Россию или Турцию. Если у «фиалок» не получится, то итальянцы будут вынуждены разорвать контракт. 

Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» в зимнее межсезонье и успел отметиться забитым голом в ворота «Енисея» в товарищеском матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Динамо Москва Александр Кокорин Фёдор Смолов
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