Круговой сдал отрицательный тест на COVID-19

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой был недоступен для тренера Сергея Семака на сборах из-за коронавируса у футболиста.

О необходимости игрока уйти на самоизоляцию стало известно в 20-х числах января. По информации от РБ Спорт, 1 февраля Круговой получил радостные известия в виде анализа, которые не выявили в организме Данила COVID-19.

Таким образом, игрок приступит к тренировкам с «Зенитом» в Португалии уже в ближайшее время.

23-летний защитник провёл за клуб из Санкт-Петербурга 20 игр, в которых дважды отличался результативными передачами.