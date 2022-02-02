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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой сдал отрицательный тест на COVID-19

02 Февраля 2022 • 19:46 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой был недоступен для тренера Сергея Семака на сборах из-за коронавируса у футболиста. 

О необходимости игрока уйти на самоизоляцию стало известно в 20-х числах января. По информации от РБ Спорт, 1 февраля Круговой получил радостные известия в виде анализа, которые не выявили в организме Данила COVID-19.

Таким образом, игрок приступит к тренировкам с «Зенитом» в Португалии уже в ближайшее время. 

23-летний защитник провёл за клуб из Санкт-Петербурга 20 игр, в которых дважды отличался результативными передачами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Данил Круговой
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