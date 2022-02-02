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​Генич извинился за неудачную шутку на тему скандала с Гринвудом

02 Февраля 2022 • 19:42 Комментировать

Мэйсон Гринвуд, игрок «Манчестер Юнайтед», оказался в центре скандала. Игрока обвиняют в насилии в отношении своей девушки Харриет Робсон. Последняя в воскресенье публиковала ряд файлов, в частности аудиозапись, на которой слышно, как кто-то (предположительно, Гринвуд) принуждает её к интимной близости.

Обсуждая эту историю, комментатор Константин Генич неудачно пошутил. «Кто из нас так не делал?» - сказал комментатор по поводу ситуации с принуждением девушки к близости.

После этой шутки Константин Генич стал получать угрозы, а блогер-феминистка Лиза Лазерсон призвала комментатора публично принести извинения. Это Генич и сделал посредством соцсетей. Он признал, что был не прав, и отметил, что осуждает любое насилие.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Генич
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