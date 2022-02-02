Тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую ничью латвийского клуба со «Спартаком» в контрольном матче.

- Игра была товарищеская, и результат стоял не на первом месте. Тренерам требовалось проверить свои команды и посмотреть, в каком они находятся состоянии. И «Рига», и «Спартак» сделали много замен, выиграть могли и те, и другие. Это абсолютно не говорит о том, что кто-то из них плохо готов к чемпионату. Вывеска была хорошей, игра получилась интересной. В отличие от прошлого года, «Рига» не проиграла «Спартаку». Думаю, «Рига» может занести этот матч себе в актив.

Про «Спартак» говорят, что он играет в оборонительный футбол? Это легко объясняется. Вы знаете, тяжело так сходу назвать итальянского тренера, пропагандирующего атакующий футбол. Другое дело – контратакующий, когда команда действует от обороны и быстро выбегает вперёд. Ну а Ваноли – как раз итальянец.