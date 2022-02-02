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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская не верит в «Спартак»

02 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская негативно оценила шансы «Спартака» выйти в Лигу Европы. 

Заявление прозвучало после оценки трансферов «красно-белых». Пополнения «Спартака» в виде Шамара Николсона, Данила Пруцева, Леона Классена и Кристофера Мартинса Перейры не впечатлили функционера. Ольга Смородская оценила их как «котов в мешках».

Несмотря на это, экс-президент «железнодорожников» спрогнозировала подъём «Спартака» с 9-го места, но не верит в завершение сезона на местах, которые позволят команде сыграть в Лиге Европы, приводя в более вероятный вариант Лигу конференций. 

Также, в рамках беседы с РБ Спорт, Смородская раскритиковала нового спортивного директора «красно-белых» Луку Каттани за продажу Понсе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Лига Европы Ольга Смородская РПЛ
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