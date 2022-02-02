Фанаты «Химок» высказались о Fan ID, но их не сразу поняли

«Химки» за Fan ID!» - с таких слов начали своё заявление активные фанаты «Химок», что, конечно, выглядело странно. Лишь прочитав заявление полностью, становится понятно, что за введение Fan ID выступает клуб, а фанаты – категорически против.

Активные фанаты «Химок» объявили бойкот – они не будут ходить на матчи до отмены системы Fan ID. Бойкот объявлен уже сейчас, то есть «Химки» не посетят матчи весенней части сезона, хотя закон о Fan ID вступает в силу только летом.

Напомним, что с июня приобрести билет на ряд спортивных мероприятий можно будет только при наличии у болельщика так называемого паспорта болельщики.