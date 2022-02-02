​ЦСКА озвучил состав на игру с «Виборгом», Акинфеева нет в заявке

ЦСКА в среду проведёт товарищеский матч против «Виборга». Стал известен состав, который решил выпустить на поле Алексей Березуцкий. Некоторые игроки, в том числе капитан команды Игорь Акинфеев, не попали даже в число запасных.

На поле в составе ЦСКА с первых минут выйдут: Боков, Фернандес, Фукс, Набабкин, Бийол, Мухин, Обляков, Язиджи, Медина, Яковлев, Заболотный.

В отсутствие Игоря Акинфеева капитаном ЦСКА будет Кирилл Набабкин.

Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.