​Названы самые дорогие игроки РПЛ, первая тройка – из «Зенита»

Европейское трансферное окно захлопнулось, и по этому случаю специалисты из transfermarkt решили составить рейтинг самых дорогих футболистов Премьер-лиги России, который претерпел изменения.

На вершине рейтинга оказался бразилец Малком. Его, экс-игрока «Барселоны», эксперты оценивают в 22 миллиона евро. На втором и третьем местах тоже располагаются представители «Зенита» - соответственно Вильмар Барриос (20 млн евро) и Вендел (19 млн евро).

Стоит сказать, что в десятку вошёл зимний новичок ЦСКА Юсуф Язиджи, перебравшийся из французского «Лилля».