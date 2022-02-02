​Губерниев советует Максименко уходить из «Спартака»

Александр Максименко был исключён из заявки «Спартака» на чемпионат России. И хотя в клубе заявили, что даже в такой ситуации он сможет играть за основу, очевидно, что основным и даже вторым вратарём Максименко весной не будет.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Александру Максименко уходить из «Спартака».

«Ему нужно восстановить уверенность, набраться опыта в России. Я в него верю, Максименко хороший парень», - рассказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

По мнению комментатора, Александра Максименко нужно было отправлять во вторую команду раньше, и тогда, возможно, он уже был основным голкипером «красно-белых».