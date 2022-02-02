​Смородская ответила Алиеву, который сказал, что её место у плиты

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев резко раскритиковал Ольгу Смородскую, которая в своё время занимала должность президента московского клуба. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Алиев заявил, что женщина должна стоять у плиты, а не руководить футбольной командой.
Ольга Смородская ответила бывшему футболисту национальной сборной Украины.
«Алиев - очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал», - высказалась Смородская для sport24. Она добавила, что отвечать Алиеву что-то ещё не имеет смысла.
Александр Алиев известен тем, что по ходу своей карьеры он регулярно нарушал спортивный режим. При этом он был одним из самых талантливых украинских игроков своего возраста.
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