​Смородская ответила Алиеву, который сказал, что её место у плиты

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев резко раскритиковал Ольгу Смородскую, которая в своё время занимала должность президента московского клуба. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Алиев заявил, что женщина должна стоять у плиты, а не руководить футбольной командой.

Ольга Смородская ответила бывшему футболисту национальной сборной Украины.

«Алиев - очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал», - высказалась Смородская для sport24. Она добавила, что отвечать Алиеву что-то ещё не имеет смысла.

Александр Алиев известен тем, что по ходу своей карьеры он регулярно нарушал спортивный режим. При этом он был одним из самых талантливых украинских игроков своего возраста.