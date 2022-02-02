Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смородская ответила Алиеву, который сказал, что её место у плиты

02 Февраля 2022 • 15:23 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев резко раскритиковал Ольгу Смородскую, которая в своё время занимала должность президента московского клуба. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Алиев заявил, что женщина должна стоять у плиты, а не руководить футбольной командой.

Ольга Смородская ответила бывшему футболисту национальной сборной Украины.

«Алиев - очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал», - высказалась Смородская для sport24. Она добавила, что отвечать Алиеву что-то ещё не имеет смысла.

Александр Алиев известен тем, что по ходу своей карьеры он регулярно нарушал спортивный режим. При этом он был одним из самых талантливых украинских игроков своего возраста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Алиев Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Рига»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:38 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» огласил состав на матч с «Ригой», в воротах – Максименко
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Смородская ответила Алиеву, который сказал, что её место у плиты
15:21 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Игнатьева в «Крыльях Советов»
14:26 · Россия. Премьер-лига
​На матч «Спартака» приедет Федун
14:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отправил пожелания Карпину
13:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Ракицкого: «Зенит» предложил новый контракт, но не получается договориться по условиям» 1
13:24 · Россия. Премьер-лига
Transfermarkt: Чалов - самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
13:16 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Переход в «Крылья Советов» - шаг вперёд»
13:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отзаявил Максименко из РПЛ 1
12:32 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев сменил «Рубин» на «Крылья Советов» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы Деспотовича в «Арсенале»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов официально
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!» 4
10:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально
Все новости
Рекомендуем